Wie wil helpen zorgen voor 350 zwangere dames?

Voeren, zorgen dat ze er lekker warm bij liggen en natuurlijk zorgen voor de kleintjes. Er is genoeg te doen om het 350 zwangere dames in Beerta zo comfortabel mogelijk te maken.

Je moet alleen wel kunnen tegen heel veel geblaat, want de 350 ooien van de Stadskudde Oldambt houden wel van een praatje.

Inzet en motivatie

Pieter Kunst van de stadskudde: 'Dit jaar hebben we voor het eerst niet genoeg stagiaires. We kunnen dus nog wel wat handjes gebruiken.' Volgens hem is kennis van schapen niet vereist, wel inzet en motivatie.

Werkervarinig

De lammerperiode begint komende maand. Kunst: 'Je mag helpen bij alles wat moet gebeuren in de lammerperiode; als het nodig is mag je zelfs assisteren bij een verlossing.' Je wordt er alleen niet voor betaald. Het gaat om werkervaringsplekjes.

Als je belangstelling hebt, kun je je melden via de Facebookpagina van de Stadskudde Oldambt.

Lees ook:

- Stadsschapen gaan weer aan de slag in Groningen

- Nu is het pas écht lente, want de kudde stadsschapen is weer in Stad!