Rondje Groningen: Wanhopige vaders in Uggs in de Rivierenbuurt

Elke doordeweekse dag zet RTV Noord de meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: vaders die wanhopig de vader uithangen in de Rivierenbuurt.

1) Groeten uit Groningen massaal gedeeld

Foto's die zo op postkaarten kunnen staan, maar dan gepaard met teksten over de situatie in het bevingsgebied. Marleen Godlieb maakte er een video van voor de Facebookpagina Groeten uit Groningen. De foto's zijn genomen door meerdere fotografen. De donderdag geplaatste video is inmiddels bijna 7000 keer gedeeld en bijna 200.000 keer bekeken.

2) D' Olle Grieze tijdens een zonsopgang

Droninger maakte deze prachtige foto van de Martinitoren tijdens een zonsopgang.

3) Wat doet FC Groningen fout?

Supporter Thijs vindt dit stripje treffend:

4) Baudet werpt ultimatum op, wordt nog niet geloofd

Thierry Baudet van Forum voor Democratie roept op Twitter dat schadevergoedingen voor Groningen geregeld moeten worden. 'Vóór 1 juli moet het geregeld zijn', werpt hij als ultimatum op.

Na elke tweet van Baudet over Groningen, volgen in de reacties ook nu twee stemmingen van het Forum voor Democratie tégen voorstellen van SP-Kamerlid Sandra Beckerman:

5) 'Ik ben een Groninger'

Je suis Charlie? Nee, 'Ik ben een Groninger'. Dat draagt Maartje ter Veen uit Brabant met trots en uit steun op haar kraag. Uit aardbevingssolidariteit.

6) Kapitein sussen en blussen

Zo noemde cabaretier Freek de Jonge Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders ooit. Dit stripje over Lelystad Airport sluit er perfect op aan.

7) Schrap de Schaal van Richter

Weet je wat, we doen gewoon nog iets over de aardbevingen. Nephtis Brandsma op stadsblog Sikkom pleit ervoor dat we bevingen niet langer uitdrukken in Schaal van Richter, maar Schaal van Mercalli. Waarom? Omdat die veel eerlijker zou zijn voor de Groningse bodem.

8) En de babyboomers klagen maar door

Ondanks dat ze ons hebben laten lijden.

9) Goal van Ritsu Doan gemist?

Joh, bekijk hem dan even terug.

10) Juppen in Uggs

Is dit zo, vaders uit de Rivierenbuurt?

11) Heb jij deze nieuwe verkeerslicht-lenzen al gezien?

Op verschillende plaatsen in Groningen zijn deze verkeerslicht-lenzen gespot.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier andere edities.