Lopend Vuur: De koning is hier altijd welkom

De oproep van columnist Jan Mulder was helder dit weekend: Last Koningsdag in Groningen af. Mulder deed zijn oproep in een videoboodschap.

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in Groningen. Omdat de koning deel uitmaakt van de regering is hij hier niet welkom, zegt Mulder in zijn betoog. De columnist hoopt dat Groningers met dat standpunt een politieke rel veroorzaken.

Waxinelichtjesdag

De videoboodschap werd vrijdagavond getoond op de Vismarkt bij de fakkeltocht tegen de gaswinning. En het is niet de enige oproep tegen de Koningsdag in Groningen dit jaar. 'Protestzanger' Harry Loco maakte op Facebook het evenement 'waxinelichtjesdag' aan, verwijzend naar een persoon die straf kreeg voor het gooien van een waxinelichtje naar de Gouden Koets.

'Veiligheid niet gegarandeerd'

'Wij vinden dat de veiligheid van de koning in een aardbevingsgebied niet kan worden gegarandeerd en raden het de koning ten sterkste af naar Groningen te komen. Een tweede is dat het koningshuis aandeelhouder is van de Shell en de Shell behoorlijk dwars ligt en de veiligheid van de Groningers aan hun laars lapt, en de koning dus niet welkom is', licht Loco toe.

Koning Willem-Alexander is in het verleden al meermalen in het aardbevingsgebied geweest, waar hij ook met inwoners sprak. Wat vind jij? Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag:

Zorgt de fakkeltocht voor een ommekeer?

Voordat zo'n 12.000 Groningers meeliepen in de indrukwekkende fakkeltocht vrijdagavond, was onze Lopend Vuur die dag: Deze fakkeltocht zorgt voor een ommekeer. 72 procent van de 2948 stemmers gelooft daar echter niet in.