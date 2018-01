Deel dit artikel:











Gronings bedrijf verwerkt plastic afval tot olie, gas en koolstof (Foto: RTV Noord)

Wereldwijd is de verwerking van plastic een probleem. Het Groningse bedrijf CH Energy heeft een installatie gemaakt voor de verwerking van plastic afval. Dat gebeurt in een gesloten systeem, zodat er geen belasting is voor het milieu.

Momenteel gaat het het meeste plastic afval in Nederland naar China. Dat land wil de afvalimport aan banden leggen, zodat Nederland en andere landen zelf de plastic moeten verwerken. Proefinstallatie Op de Zernike Campus van de Rijksuniversiteit Groningen is een proefinstallatie gebouwd, waarmee niet alleen plastic, maar ook rubberbanden verwerkt kunnen worden. Geslaagd De proef is volgens CH Energy geslaagd. Nu wordt er gekeken naar een locatie waar een installatie kan worden gebouwd met meer meer capaciteit. Ook wordt er gezocht naar investeerders en subsidiemogelijkheden. Lees ook: - 'Groningen moet statiegeld invoeren op blikjes en kleine plastic flessen'