Rondje Haren: 'Je maakt het toch wat makkelijker voor iedereen'

Wie door het centrum van Haren wandelt, stuit daar sinds kort op reusachtige bloempotten. Ze zijn er geplaatst als onderdeel van het Rondje Haren. Samen vormen ze een looproute, die het dorp aantrekkelijker moet maken voor winkelend publiek.

Dorpsfonds Haren, verantwoordelijk voor de route, hoopt dat mensen die nu winkelen in de stad Groningen ook eens naar hun dorp komen.

'Wij hebben een ander aanbod dan in Groningen. Kwaliteitswinkels, met persoonlijke aandacht. En dat willen we aandacht geven met het Rondje Haren', zegt Karel Jan Alsem, voorzitter van het Dorpsfonds Haren. Wie eenmaal in Haren de route volgt, kan de winkels niet missen.

'Makkelijker voor iedereen'

'Mensen die hier niet zo veel komen, moeten toch vaak zoeken waar alles is. Toen ik hier net kwam wonen had ik dat ook: waar is de Albert Heijn? Je maakt het toch wat makkelijker voor iedereen.'

Londense metro

Op de hoeken van de looproute staan borden met het logo van Rondje Haren, geïnspireerd op het iconische logo van de Londense metro.

Dorpsfonds Haren spreekt over 'sprankelende rustpunten' in het dorp. 'Het sprankelende zit in het ontwerp van die bordjes. En een rustpunt omdat je op de bankjes die erbij staan kunt zitten. En er is gratis wifi. Die moet nog wel worden aangezet een van de komende dagen.'

