Stad Groningen krijgt ook spreekuur voor Duitslandwerkers (Foto: Grenzinfo.eu)

In onze provincie Groningen is mede door de aantrekkende arbeidsmarkt steeds meer interesse in buurland Duitsland, stelt de grensoverschrijdende organisatie EDR. Daarom opent ze ook een kantoor in de stad Groningen.