Deel dit artikel:











Werkt Harener ambtenaar nu mee aan werkgroepen of niet? (Foto: RTV Noord)

De coalitiepartijen in Haren willen meer duidelijkheid over de rol van Haren in de veelbesproken werkgroepen. In die werkgroepen wordt een voorschot genomen op de naderende herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren.

Volgens de gemeenten Groningen en Ten Boer levert Haren een voorzitter aan de werkgroep Personeel en Organisatie (P&O). Diegene is structureel betrokken bij de fusiebesprekingen. Dat is opmerkelijk, omdat Haren fel tegenstander is van die gemeentelijke fusie. De gemeenteraad heeft bovendien een motie aangenomen, waarin staat dat Haren zich alleen moet richten op een zelfstandige toekomst. Publiekelijk corrigeren D66 en CDA vragen om duidelijkheid, nadat RTV Noord en Dagblad van het Noorden de voorzittersrol van Haren beschreven. De partijen willen weten of een Harener ambtenaar structureel meewerkt aan de werkgroepen. Als de informatie niet klopt, willen de partijen dat de portefeuillehouder P&O dat publiekelijk corrigeert. Lees ook: - Burgemeester Haren ontkent bestaan van trekkersrol

- 'Haren trekt de kar van een herindelingswerkgroep'