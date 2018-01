PVV doet mee in Delfzijl: 'Maar we moeten de handtekening nog zetten'

De PVV lijkt mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl. De partij heeft Emil Smeding aangewezen als lijsttrekker.

'Ik wil er nu nog niet te veel over zeggen', zegt Smeding. 'Deze week hopen we het rond te maken. Of ik de lijsttrekker ben? Ja.'

'Nog niets definitief'

De lijsttrekker, zelf woonachtig in Delfzijl, verwacht dat het later deze week helemaal rond komt. 'Dan gaan we met de lijst naar het gemeentehuis en zetten we de handtekeningen. Tot die tijd is er niets definitief.'

Schipper

Smeding is in het dagelijks leven actief als schipper en handelt daarnaast in klassieke motoren.

Delfzijl is niet de eerste plek in onze provincie waar de PVV meedoet. Vorige week maakte partijleider Geert Wilders bekend dat zijn partij ook meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela.

