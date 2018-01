Inbraken teisteren Hoogezand en Tolbert, maar wie zag de daders? (update)

Niet alle inbraakpogingen slaagden, maar de politie staat wel op scherp. Ze hoopt op getuigen van vijf woninginbraken in Hoogezand en Tolbert afgelopen weekend.

Op 21 januari tussen 13:45 uur en 23:20 uur werd er ingebroken in de omgeving van de Bachlaan in Hoogezand. Op dezelfde dag tussen 19:15 uur en 23:00 uur is er gepoogd in te breken aan de Kerkstraat in dezelfde plaats. In de nacht van de 21ste op deze maandag, vond er nog inbraakpoging plaats tussen 00.45 en 01.45 uur. Dat was in de omgeving van de Burgemeester van Royenstraat-West.

Getuigen gevraagd

Dat meldt de politie Hoogezand-Sappemeer op haar facebookpagina. Ook de politie Ommelanden West roept getuigen op om zich te melden na twee inbraken afgelopen weekend:

'Tussen vrijdag 19 januari en zaterdag 20 januari zijn er op De Swing in Tolbert twee woninginbraken geweest. Bij beide inbraken is men binnengekomen door een raam te forceren. De inbraken moeten zijn gepleegd tussen de 19de om 15:00 uur en de 20ste om 13:30 uur.' De gehele woning is bij de inbraken doorzocht, meldt de politie.

Update 16.00 uur:

De politie zegt, zo'n vier uur na het plaatsen van de berichten op Facebook, nog geen meldingen en getuigenverklaringen te hebben binnengekregen.

