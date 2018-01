Noord Vandaag: Hengst Laszlo gaat voor dekbrevet

Hij is een van de best presterende dekhengsten in onze provincie. Maar hij was niet meer te houden. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het was heel spannend met het Groninger paard in de jaren '80. Dat ras dreigde uit te sterven. Nu is 2018 uitgeroepen tot het Jaar van het Groninger Paard. In Wildervank hebben ze een hengst, die kan wel eens de dekhengst van het jaar worden. Hij ziet er niet alleen geweldig uit, maar hij heeft er ook écht zin in. (vanaf 18.14)

- Verslavingszorg Noord-Nederland heeft een opnamestop ingesteld voor de regio's Hoogezand, Winschoten, Stadskanaal en Delfzijl. (vanaf 01.52)

- Afgelopen weekend zijn er 7 valse Ploeg-schilderijen ontdekt tijdens een taxatiedag in Veendam. Dit jaar bestaat het kunstenaarscollectief 100 jaar, een jubileum. (vanaf 02.19)

- De oproep van Jan Mulder om nee te zeggen tegen koningsdag, heeft veel te weeg gebracht. Op social media reageerden velen op de Lopend Vuur-stelling 'de Koning is hier altijd welkom'. (vanaf 03.58)

- Hij wordt ook wel de onderburgemeester van Delfzijl genoemd, Jan Menninga. Hij vervulde tal van politieke functies, en maakt zich op voor zijn laatste kunstje. Ronald vertelt meer over hem. (vanaf 05.39)

- Zangeres Kira Dekker uit Bad Nieuweschans was de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek, nadat ze uit The voice of Holland vloog. We hadden haar graag aan tafel gehad, maar daar stak RTL een stokje voor. (vanaf 08.27)

- De praktijkopleiding van de scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam en de Interschool in Ter Apel hebben vanochtend van het ministerie van Onderwijs het predicaat 'excellent' gekregen. We namen vandaag een kijkje in Ter Apel. (vanaf 10.26)

En, zoals beloofd in de uitzending: hier de volledige video van The Groninger Rhapsody van Maartje & Kine.

