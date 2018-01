Reacties Lopend Vuur: 'Moet de koning hier zijn verjaardag vieren?'

Mensen reageren in grote getalen op onze Lopend Vuur-stelling: 'De koning is hier altijd welkom'. In dit artikel hebben we een aantal van de reacties verzameld.

Dit weekend deed columnist Jan Mulder een oproep: Last Koningsdag in Groningen af. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in Groningen. Omdat de koning deel uitmaakt van de regering is hij hier niet welkom, zegt Mulder in zijn betoog.

'Mooi wegblijven'

Op onze Lopend Vuur stelling 'De Koning is hier altijd welkom' wordt volop gereageerd. Ook op het betoog van Mulder zijn veel reacties binnengekomen.

Arnold Wierenga: 'Mooi wegblijven. Als grootaandeelhouder van de Shell heeft de familie van Oranje Nassau genoeg geprofiteerd van de opbrengsten van het gas. Wat hebben ze er voor terug gedaan? En dan nu op kosten van de belastingbetaler hier ook nog even zijn verjaardag komen vieren? Lijkt mij niet gepast.'

'Aandacht en zorg getoond'

'De koning is zeer geregeld in ons gebied. Van alle leden van de regering heeft hij nog wel de meeste aandacht en zorg getoond. Dus nee Jan, koningsdag gaat gewoon door. Ien Stad', zegt Sybrand van Dijk.

'Op de route geen vrolijkheid maar een grafstemming'

'Ik vind juist dat hij MOET komen. En dan op de route geen vrolijkheid maar een grafstemming. Overal foto's op de route hangen van de bouwputten die plaats vinden in o.a. in Loppersum en Appingedam', aldus Christa Zuidema.

'En ook foto's van zwaar beschadigd woningen, boerderijen en andere gebouwen. Vind dat hij er mee geconfronteerd moet worden hoe wij hier in Groningen moeten leven.'

'Bij de feiten blijven'

'De koning maakt helemaal geen deel uit van de regering. Dit heeft niets met het koningshuis te maken. De boel een beetje tegen elkaar opzetten daar schiet je niets mee op. Gewoon bij de feiten blijven!' zegt Anna van der Laan-Uil.

'Hebben we in Groningen iets te vieren dan?'

'Misschien een flauwe opmerking van Jan, een ieder mag ervan vinden wat hij/zij wil. Maar ik vind het wel een idee. Hoe dubbel is het voor de mensen die met scheuren in hun huis zitten en maar wachten op een vergoeding', zegt Anita Lok.

'Om nu zoveel geld te gaan spenderen aan Koningsdag. En hebben we in Groningen iets te vieren dan? Dus zo'n raar idee vind ik het nou niet echt.'

'Ellende voor het voetlicht brengen'

Tonnis Bakker: 'Uiteraard is de koning hier welkom. Immers die dag is een uitgelezen gelegenheid om nog eens duidelijk ten overstaan van alle landelijke media de ellende in Groningen voor het voetlicht te brengen.'

'Zwijgende mensen langs de weg'

'Als Groningen kennelijk niet meer bij Nederland hoort, hoeft de koning (lid van de regering en groot aandeelhouder van Shell) hier ook niet meer te komen. Ik vind het een goed idee van Jan Mulder! En anders geen festiviteiten, maar alleen maar zwijgende mensen langs de weg', aldus Gerd Leeuwis.

Stemmen op het Lopend Vuur kan nog tot maandagavond 23.59 uur.

