Kinderen van basisschool De Driesprong in Vriescheloo wonnen afgelopen weekend met hun zelfgemaakte groente- en fruitkar de regionale finale van Kern met Pit, dat buurtprojecten stimuleert. 'We gaan ons heel erg voorbereiden op de landelijke finale.'

Dat zegt leerlinge Vera. Ze mocht de presentatie doen en is apetrots. 'Het ging eerst fout, want ik was mijn tekst een beetje vergeten. Maar uiteindelijk ging het wel goed. We hebben ook nog een liedje gezongen voor de mensen.'

Dorpstuin

In de kar verkopen de leerlingen producten die gekweekt zijn in de dorpstuin van Vriescheloo. 'De kinderen vinden het prachtig, het dorp vindt het prachtig. We hebben heel veel succes ermee', zegt Alle Riemersma. Hij is lid van de werkgroep die de tuin beheert.

'Mensen maken in de gezamenlijke tuin contact met elkaar. Er staat een ontmoetingsbank en er komen ook toeristen.'

Schoffelen

Vera en haar schoolgenoten gaan elke week in de tuin aan de slag. 'Dan gaan we onkruid weghalen en schoffelen en soms dingen uit de tuin halen.'

Vera weet wat haar te doen staat met het oog op de landelijke finale. 'Ik wil oefenen met praten, want ik ga vaak heel snel praten. En ik wil mijn tekst niet meer vergeten.'