Kamervragen over de 'verdwenen' tien miljoen euro voor de Veenkoloniën

De PvdA-Kamerleden Henk Nijboer en Sharon Dijksma willen opheldering van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid over de vraag waar de tien miljoen euro voor de Veenkoloniën zijn gebleven.

Het gaat om een miljoenenbedrag voor het verbeteren van de gezondheid van inwoners in de Veenkoloniën, dat in 2015 beschikbaar is gesteld door het Rijk.

Verzand in bureaucratie

De Groningse Statenfractie van de PvdA, sportorganisatie Huis voor de Sport Groningen en werkgroep Dorpsbeheer Foxhol zetten vorige week hun vraagtekens bij de besteding van die tien miljoen euro vanuit het Rijk. Directeur Rob de Waard van Huis voor de Sport Groningen sprak het vermoeden uit dat een deel van het geld verzand is in bureaucratie.

Vier miljoen uitgegeven

Het Zorg Innovatie Forum, de organisatie die het geld beheert, gaf in een reactie aan dat van die tien miljoen euro momenteel vier miljoen is uitgegeven en dat de kritiek van de drie partijen onterecht is. Desalniettemin willen Nijboer en Dijksma van staatssecretaris Paul Blokhuis weten waar het geld daadwerkelijk aan is besteed.

Doelen behaald?

'Heeft u signalen ontvangen dat door bureaucratie grote delen van het geld onvoldoende op de juiste plekken terecht zijn gekomen?', is een van de vragen. 'Welke gezondheidsdoelen zijn er bij de start van het project gesteld en in hoeverre zijn deze behaald?'

Verder willen de PvdA-Kamerleden weten of Blokhuis in overleg wil met de betrokken organisaties om verbeteringen aan te brengen.

