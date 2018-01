Man ploegt zich met vuistslagen door overbelast fietspad

Rosa en haar vader in de studio van Radio Noord (Foto: RTV Noord)

'Hij lijkt erop dat die man heel erg gehaast was. Het is een druk fietspad.' Leo de Lijster vertelt het verhaal van zijn 15-jarige dochter Rosa. Zij kreeg op het fietspad aan de Vondellaan in Stad zomaar een vuistslag van een tegenligger.

Rosa viel met haar fiets op straat. 'Gelukkig kwam er op dat moment net geen auto aan', vertelt haar vader. Ze is er vanaf gekomen met een flinke kneuzing, maar de tiener is wel bang geworden.

Drukke fietspaden

Volgens Lijster is al jaren bekend dat de fietspaden in Groningen en ook in de rest van Nederland niet meer berekend zijn op de drukte. 'En ook niet op de verschillende soorten verkeer erop', zegt hij. 'Bij sommige mensen geeft dat angst en anderen worden agressief. Beleidsmakers moeten nadenken over de aanpak van fietspaden.'

Naar school

Rosa fietst 's twee weken om tien over acht 's morgens naar het Augustinus College in Groningen als er een tegenligger aan komt. Die slaat eerst een vader met een kindje achterop, die voor Rosa fietst. Vervolgens geeft hij Rosa een vuistslag op haar arm, waardoor zij valt. 'Rosa is wel naar school gegaan', vertelt haar vader. 'Maar daar heeft ze ons gebeld. Wij zijn met haar naar de huisarts geweest en die constateerde een flinke kneuzing.'

Aangifte

Een wijkagent raadde hen aan om aangifte te doen. In het politiebureau bleek dit niet mogelijk, omdat er geen beschrijving was van de dader. De moeder van Rosa zette vervolgens het verhaal op facebook. Dit bericht werd ruim drieduizend keer gedeeld. Inmiddels is duidelijk dat deze week nog een agent langskomt bij het gezin en dat er alsnog aangifte gedaan kan worden.

Machteloos

'Misschien moet ik dit helemaal niet zeggen', besluit Lijster. 'Maar ik heb de dag na de vuistslag als woedende vader op het fietspad staan wachten op de dader. Gewoon uit machteloosheid. Ik wilde niet echt vervelende dingen gaan doen. Ik heb hem natuurlijk niet gevonden, want er zijn geen hooibergen en spelden meer in de stad en dat is maar goed ook.'