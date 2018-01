Trivia heeft ook een 'Ranomi' bij waterpolo

Binnen no-time had ze op vijfjarige leeftijd haar zwemdiploma's A,B en C. Anne Heidenrijk uit Westeremden wist toen al dat ze iets met watersport wilde doen.

Het werd waterpolo voor de dertienjarige. Ze is het grootste talent van Trivia en speelt mee in drie teams. Onder 15, onder 17 en bij Dames 1. Daarnaast traint ze ook nog één keer per maand bij Jong Oranje. Binnenkort hoort ze of ze mee mag naar het Europees Kampioenschap.

Goed niveau

Het ledenaantal van Trivia is de afgelopen tijd toegenomen. Ook bij de waterpolotak is dat goed te merken. Zowel de mannen als vrouwen spelen op een goed niveau. Dat is ook de reden dat Heidenrijk voorlopig bij de club blijft. Ze kan nog voldoende leren in Groningen voordat ze naar een andere club vertrekt. Want dat staat eigenlijk al wel vast.

