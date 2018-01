Deel dit artikel:











Kira Dekker ontvangt doodsbedreigingen via Facebook na The Voice-optreden (Foto: Marloes Bosch Fotografie)

Zangeres Kira Dekker is via Facebook met de dood bedreigd na haar optreden in de 'battles' bij The voice of Holland. Dat zegt ze tegenover RTV Noord.

'Ik heb eerder meegedaan aan 'De beste singer-songwriter van Nederland'. Toen heb ik mijn mond gehouden en kreeg ik ook hele negatieve berichten', vertelt ze over eerdere ervaringen met negatieve reacties. 'Mensen zijn hard via social media' 'Na mijn battle bij The Voice heb ik ook niks gezegd, maar toen kreeg ik óók doodsbedreigingen, ditmaal via Facebook Messenger. Mensen zijn gewoon heel hard op social media.' Aangifte deed Dekker niet. 'Dat heeft geen zin, het zijn allemaal anonieme accounts. Ik blokkeer die mensen gewoon allemaal.' Negatieve reacties Na de battles mocht Dekker vrijdag haar zangtalent laten horen in de knock-outs van The voice of Holland. Maar dat werd ook meteen het eindstation voor de zangeres, na snoeihard commentaar van Anouk. Dekker reageerde na afloop van de uitzending met een grappig bedoelde tweet, maar die leidde tot veel negatieve reacties, onder anderen van Anouk zelf. Dekker had al rekening gehouden met nog een lading reacties. 'Je weet als er 2,5 miljoen mensen kijken, dat misschien tien procent daarvan zin heeft om je vertellen wat ze ervan vinden. Op een negatieve manier uiteraard.' Spreekverbod Later vandaag zou Dekker om 18:00 uur aanschuiven bij Noord Vandaag om te vertellen over haar ervaringen in de talentenjacht, maar dat bleek buiten The voice of Holland gerekend. Inmiddels mag de zangeres geen reacties meer geven van The voice. Lees ook: - Kira en Anouk battlen door buiten The Voice

