Gaycafé-eigenaren geweigerd aan deur Shooters

Eigenaren Peter Westra en Frank Smit van gaycafé De Prins in Groningen doen aangifte van discriminatie tegen een beveiliger van feestcafé Shooters.

De beide uitbaters waren samen met hun vriend Carim Mesbah van plan om van zondag- op maandagnacht een drankje te doen in het feestcafé in de Groninger Peperstraat. Ze stonden voor de deur van het café nog even te roken, toen er een woordenwisseling ontstond met een andere jongen, die met een brandende kaars stond te zwaaien.

'Hij hield die kaars voor zich, als het ware zijn geslachtsdeel', laat de 28-jarige Smit namens zijn andere vrienden weten. 'Dus ik maak de opmerking: Je hebt een druiper aan je kaars hangen. Hij zei: 'Jij bent homo zeker?' Ik bevestigde dat, maar zei vervolgens ook dat, dat helemaal niks uitmaakt.'

Deur blijft dicht

Na die woordenwisseling liet, volgens Smit, de beveiliger de man met de kaars wel naar binnen, maar het drietal niet. Dat leidde tot totale verontwaardiging bij het drietal. 'Ons werd de toegang geweigerd. De beveiliger ging ervoor staan en liet weten dat we er niet inkwamen. 'Jullie komen niet binnen, want jullie passen niet bij het andere publiek', zei hij.

De uitbater van het gaycafé geeft toe dat er niet expliciet is gezegd dat ze zijn geweigerd op basis van hun geaardheid. 'In de woordenwisseling op straat is wel vier of vijf keer het woord homo gevallen. Die beveiliger die stond ernaast en heeft er niks van gezegd.'

Twijfel over aangifte

De drie mannen twijfelden aanvankelijk om aangifte te doen. Juist omdat er niet hardop is uitgesproken dat ze om hun geaardheid zijn geweigerd. 'Na het horen van de reactie van Shooters vinden wij dat we dit niet over onze kant kunnen laten gaan. Ze liegen namelijk glashard.'

Shooters

Eigenaar Marcel Levee van Shooters laat weten zich niet in het verhaal van het drietal te herkennen. Na overleg met de bewuste beveiliger laat Levee weten dat de heren zijn geweigerd op basis van hun gedrag op straat.

'Ze kwamen discussiërend de straat binnenlopen. Ze hadden ruzie met meerdere jongens die voor de zaak stonden. Het was een fikse woordenwisseling', laat Levee weten. Hij baalt er van dat dit 'onder het kopje discriminatie' terechtkomt. 'Wij laten iedereen binnen. Er zitten travestieten en alles binnen, kom anders maar eens kijken.'

De horecaondernemer snapt dan ook niet dat er aangifte wordt gedaan. 'Het verbaast mij. Het ging om hun gedrag en niet om hun geaardheid.'