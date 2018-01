Deel dit artikel:











'Als instanties iets zó slecht regelen, daar kan ik met mijn hoofd niet bij' Itamar Kool in gesprek met Hans Alders (Foto: RTV Noord)

Onze vlogger Itamar Kool wacht al langere tijd op een knoop die moet worden doorgehakt. Moet zijn woning in Westerwijtwerd tegen de vlakte, of is versterking een betere oplossing? In deze aflevering ontvangt Itamar Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders...