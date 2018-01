Deel dit artikel:











Hondje toegetakeld door hond: politie zoekt eigenaresse Deze foto is ter illustratie en heeft niets met de hond in onderstaand verhaal te maken. (Foto: ANP/Ruud Verhalle)

Een hondje is zondagmiddag in Vriescheloo het slachtoffer geworden van een bijtgrage soortgenoot. Dat gebeurde rond vier uur 's middags in de buurt van de Dijkweg.

Het hondje werd aangevallen in de bosjes. De aangevallen viervoeter is aan zijn verwondingen geopereerd en heeft de aanval overleefd, meldt de politie. De politie is nog wel op zoek naar de eigenaresse van de aanvaller, een zwarte Mechelse herder. Waarschijnlijk had ze een grote moderne step bij zich, toen ze haar hond uitliet.