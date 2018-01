Winkelketen Kijkshop vraagt faillissement aan; alle vestigingen gaan dicht

Winkelketen Kijkshop gaat dinsdag faillisement aanvragen. Landelijk verliezen 400 medewerkers daarmee hun baan.

De winkelketen heeft in de provincie Groningen vestigingen in Stadskanaal, Winschoten en in de stad Groningen.

Het is niet bekend hoeveel medewerkers het bedrijf in dienst heeft in de drie vestigingen in Groningen. Volgens een woordvoerder van de eigenaar van Kijkshop is het nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is.

Vorig jaar ook in de problemen

Het bedrijf maakte in maart 2017 bekend dat het toen een kwart van de 87 vestigingen ging sluiten. Destijds werd bekend dat de vestigingen in Groningen, Stadskanaal en Winschoten open bleven. Nu gaan die alsnog dicht.

