Stadjer krijgt forse waarschuwing na mishandeling

De rechtbank heeft een 36-jarige man uit Groningen vrijgesproken van poging tot doodslag en van poging tot zware mishandeling.

Wel kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd voor de mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. Deze straf krijgt drie jaar proeftijd met de voorwaarde dat de man zich laat behandelen voor zijn agressie en leert omgaan met relatieproblemen.

Twee weken geleden werd door het Openbaar Ministerie zestig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk cel tegen de man geëist. De rechtbank oordeelde anders.

Geen geld voor wiet

De twee ex-geliefden steggelden in februari vorig jaar over geld. Er was onvoldoende saldo voor wiet. Daarop werd de vrouw zo boos, dat ze naar de adapter van een laptop greep en aanstalten maakte om haar vriend daarmee te slaan. Deze voelde zich zo geïntimideerd, dat hij haar bij de keel greep en sloeg.

De man gaf twee weken geleden tijdens de zitting aan gehandeld te hebben uit noodweer, maar dat geloofde de rechter niet.

