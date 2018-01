Deel dit artikel:











PvdA: plaats AED in sporthal Zuidhorn op meer toegankelijke plek (Foto: Alamosa Public Health/ Flickr CC)

De Partij van de Arbeid in Zuidhorn vraagt het gemeentebestuur de mogelijkheid te onderzoeken of de defibrillator die in de Quicksilver S-sporthal in Zuidhorn hangt aan de buitengevel kan worden bevestigd.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Volgens de sociaal-democraten hangt het apparaat nu in een EHBO-ruimte die niet altijd toegankelijk is. De PvdA pleit ervoor de defibrillator zo op te hangen, dat iedereen er in noodgevallen gemakkelijk bij kan komen. Sleutel Volgens wethouder Henk Bakker (GroenLinks) weten de gebruikers van de sporthal hoe ze de AED kunnen bereiken en is er altijd een sleutel voorhanden. Toch bekijkt de gemeente de mogelijkheid om de defibrillator ergens buiten op te hangen. Bakker vraagt zich echter af of de sporthal in het Johan Smitpark daarvoor de beste locatie is, omdat er in de nabije omgeving weinig mensen wonen.