Man die met kapotte bierfles stak moet zeven maanden brommen

De rechtbank heeft een 47-jarige man uit Usquert voor poging tot zware mishandeling tot een gevangenisstraf van zeven maanden veroordeeld. Op 10 september vorig jaar stak hij een man met een kapotte bierfles in Warffum.

De politie kreeg op de bewuste nacht in september een melding van een ruzie in Warffum. De vriendin van het latere slachtoffer stond met bebloede handen in de voordeur, terwijl haar vriend achter haar stond met een snee in zijn gezicht. Hij vertelde met een kapotte fles in zijn gezicht te zijn gestoken door de Usquerter en moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis.

Medeverdachte

De 47-jarige verdachte ontkende steeds te hebben gestoken. Wel was er ruzie geweest op die avond, waarbij de alcohol rijkelijk vloeide. De 53-jarige medeverdachte uit Warffum hoorde twee weken geleden 161 dagen (150 voorwaardelijk) tegen zich eisen voor diens aandeel. Hij werkt aan zijn alcoholprobleem in een kliniek en hoort later deze week zijn vonnis.

Dodelijk ongeluk

De veroordeelde Usquerter haalde al eerder het nieuws. In oktober vorig jaar werd hij in hoger beroep tot drie jaar cel (één jaar voorwaardelijk) veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Eemshavenweg. Daarbij verloor de 42-jarige Ronald Wolbers uit Assen het leven. Hij werd bij het ongeluk uit de bus geslingerd waarvan de Usquerter de bestuurder was. Ook toen speelde alcohol een grote rol.

De rechtbank wees de gevraagde schadevergoeding van tweeduizend euro aan de slachtoffers deels toe.

