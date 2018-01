Deel dit artikel:











Bestelbusje raakt van de weg en komt op zijkant tot stilstand (Foto: De Vries Media)

Een automobilist is maandagavond met zijn bestelbusje in een nare positie terechtgekomen. Op de weg tussen Onderdendam en Winsum raakte de bestuurder een stuk van de berm, waarna het busje in een slip terechtkwam en kantelde.

De bestuurder kon zelfstandig uit zijn voertuig komen, maar lag bij aankomst van de hulpdiensten op de zijkant van zijn bus. Brandweerlieden hielpen hem weer op de been. De man werd hierna met onbekende verwondingen overgedragen aan toegesneld ambulancepersoneel. Weg afgesloten De Onderdendamsterweg, waar het ongeval plaatsvond, is wegens het ongeval gedeeltelijk afgesloten. De politie verricht nog nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger zal het beschadigde voertuig wegslepen. Hoe de man precies met zijn voertuig in de berm belandde, is nog onbekend.