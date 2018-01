'We hebben een bestuur nodig met plannen, geen bestuur dat meeprotesteert'

Het provinciebestuur en de gemeenten in het bevingsgebied moeten zélf met plannen komen om het gebied de komende jaren opnieuw in te richten. Dat is de stellige overtuiging van VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse.

De VVD-politica pleit hartstochtelijk voor een andere koers om de gevolgen van de gaswinning in het bevingsgebied op te lossen. De liberale voorvrouw vindt dat er in het gebied teveel naar Den Haag gewezen wordt en er te weinig zelf ondernomen wordt.

Eensgezind bestuur

'De komende jaren staat er veel te gebeuren', stelt ze. 'We hebben met een grote herinrichting te maken. Dat staat los van het opstellen van een schadeprotocol. Ik denk dat er daarvoor een eensgezind bestuur nodig is met plannen, en geen bestuur dat protesteert door mee te doen aan de fakkeltocht.'

Niet concreet

Volgens Wulfse zijn die plannen nu niet concreet genoeg. 'Ik mis die plannen. Ik zie heel goed dat het provinciebestuur zegt dat ze de bewoners begrijpt en het niet eens is met de koers van de NAM of Den Haag. Daarop zeg ik: je kunt het best niet eens zijn, maar regel dat achter de schermen en zorg dat je voor de schermen met de bewoners bezig bent. Bespreek hoe het gebied er wél uit moet komen te zien.'

Gek voorbeeld

De VVD-politica geeft aan dat de totstandkoming van het schadeprotocol wel een voorbeeld is van handelen in de regio, maar dat dit niet goed tot stand is gekomen.



'Ik denk dat het schadeprotocol dat is opgesteld in de regio een heel gek voorbeeld is, aangezien de Staten er niet bij betrokken zijn en volgens mij is er geen eensgezindheid is met Nationaal Coördinator Hans Alders.'

'De provincie heeft goed gehandeld door de maatschappelijke partijen erbij te betrekken, maar wiens schadeprotocol is het nu eigenlijk? is het een schadeprotocol van de provincie of van de maatschappelijke partijen? Ik denk dat ze niet bepalend moeten zijn op het eindresultaat. Daar hebben we bestuurders in gemeenten en provincies voor. Ik denk dat die wel wat sterker naar voren kunnen komen.'

'Ontzettend veel te doen'

Volgens Wulfse moeten de bestuurders zelf veel meer aan het stuur gaan zitten om de bevingsproblematiek aan te pakken. 'Ze moeten eensgezind optreden. Welke huizen moeten er weg? Waar moeten er winkels komen te staan? Er is zo ontzettend veel te doen. Als wij het niet weten, dan doet Den Haag het, en dat moeten we hier niet hebben.'

Geld voor goede planne

n

De VVD-fractievoorzitter proeft in haar eigen partij de ruimte om zelf met die plannen te komen. De VVD is opnieuw de grootste partij en levert met Erik Wiebes de verantwoordelijke minister van Economische Zaken.

'Ik zie dat er voor goede plannen altijd geld is, dat is echt zo. Dat heeft premier Rutte nog voor de zomer ook gezegd. Maar als je halfzachte plannen hebt, kun je niet verwachten dat die bak met geld ineens klaar staat. Daarvoor moet er eerst wat gebeuren.'

