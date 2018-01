Groningen heeft nieuwe Sympathiekste Ondernemer én Onderneemster van 2017

Peter Kuil en Judith Carsouw mogen zich een jaar lang de Sympathiekste Ondernemer en Onderneemster van Groningen noemen. Het tweetal ontving in bioscoop Kinepolis de meeste stemmen van collega-ondernemers.

De verkiezing kende een primeur, want voor het eerst kon zowel een man als een vrouw zich kronen tot sympathiekste ondernemer van Groningen. Peter Kuil uit Groningen was bij eerdere edities van de verkiezing al bij de eerste drie geëindigd en wist deze keer te winnen. Zijn broer Jacob - van bandenspecialist Kuil Banden uit Stad - mocht de titel in 2015 al opeisen.

Trofee

Judith Carsouw van Partytent2rent uit Harkstede was voor het eerst genomineerd en werd meteen uitgeroepen tot Sympathiekste Onderneemster van 2017. Zowel Carsouw als Kuil ontvingen de trofee, die gekoppeld was aan de verkiezing, uit handen van Groninger wethouder Joost van Keulen.

Net naast de hoofdprijs

Arnoud van Nispen van 2Join greep net naast de hoofdprijs. Hij finishte in de verkiezing als tweede, met Harold Tuntelder van ToWork4 in zijn kielzog als derde. Bij de vrouwen was het zilver voor Ineke Alkema van All-In Financial, gevolgd door Esther de Jonge van 't Kralenstulpje.



Eerdere winnaars

De Sympathiekste Ondernemer van Groningen werd voor het eerst uitgeroepen in 2014, toen Henk van der Laan (Martini Reclamemakers) de verkiezing won. Een jaar later was het zoals gezegd de beurt aan Jacob Kuil. In 2016 was Marco Beukeveld van de gelijknamige bakkerij de gelukkige.

