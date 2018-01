Gemeenteraad tast in buidel voor verplaatsing historisch spoorhuisje

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond zestigduizend euro beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van het historische spoorhuisje bij Den Horn.

Jan Been Verslaggever

De projectgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden had eerder al twee ton beschikbaar gesteld.

Verdubbeling spoor

Het bewoonde spoorhuisje aan de Hogeweg bij het dorp moet worden verplaatst vanwege de verdubbeling van het spoor tussen Groningen en Zuidhorn. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de woning in zijn geheel kan worden verplaatst.

De bewoners zijn daarmee akkoord omdat ze graag in hun huis uit bouwjaar 1866 willen blijven wonen. Ook stemmen ze in met de nieuwe locatie: zo'n vijftig meter verderop in het weiland, naast hun perceel.

Onderhandelingen

De beschikbare 2,6 ton is onder meer nodig voor grondaankoop, transport van de woning naar de nieuwe plek en de aansluiting van nutsvoorzieningen. De naastgelegen grond moet nog wel worden aangekocht. Wethouder Henk Bakker is optimistisch dat de onderhandelingen daarover goed aflopen. De verhuizing moet voor 1 oktober 2018 zijn afgerond.

