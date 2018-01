Zuidhorn breidt duurzaamheidslening verder uit

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandag de duurzaamheidslening met tweehonderdduizend euro uitgebreid. De helft van die uitbreiding is bestemd voor zonnepanelen. In het fonds zit nu zeshonderdduizend euro.

Jan Been Verslaggever

De duurzaamheidslening, die sinds juni 2015 bestaat, is populair onder de inwoners van de gemeente Zuidhorn. Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de gemeenteraad het fonds inmiddels twee keer uitgebreid.

Energiebesparende maatregelen

Met een lening uit het fonds kunnen zonnepanelen worden aangeschaft en energiebesparende maatregelen als spouwmuur- en vloerisolatie worden uitgevoerd. Deelnemers aan het fonds betalen hun lening in termijnen terug aan de gemeente.

Volgens de gemeente is de bodem van het fonds in zicht en is aanvulling daarom gewenst. Zuidhorn verwacht met de uitbreiding van de duurzaamheidslening vijfentwintig tot dertig nieuwe aanvragen te kunnen honoreren.

