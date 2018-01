Beslissing over aanleg mountainbikeroute op lange baan geschoven

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft de beslissing over de aanleg van een mountainbikeroute in het Johan Smitpark en het waterpark met drie maanden uitgesteld. Tegen het parcours bestaat veel weerstand van omwonenden en natuurliefhebbers.

In een raadsbreed gesteunde motie wordt het gemeentebestuur opgedragen een onafhankelijke gespreksleider aan te stellen die met de initiatiefnemers en de tegenstanders probeert een breedgedragen oplossing voor de route te vinden.

Emoties

De emoties over de mountainbikeroute liepen de afgelopen tijd hoog op. Met name PvdA-raadslid André Hatzman was de gebeten hond bij de tegenstanders. De raad nam het voor hem op en sprak zijn afschuw uit over de persoonlijke aanvallen op hun collega-raadslid.

