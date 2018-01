Deel dit artikel:











Gerechtshof doet uitspraak over waardevermindering huizen in bevingsgebied (Foto: FPS (Jos Schuurman / Flickr (Reynermedia - cc))

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet vanochtend uitspraak over de compensatie voor waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied.

De stichting WAG eist namens vierduizend huiseigenaren in het gebied dat de NAM direct het verlies van waarde door de gaswinning uitkeert. Het gasconcern wil dat pas doen wanneer de huizen zijn verkocht. Hoger beroep De rechtbank in Assen bepaalde eerder dat de NAM wél direct over de brug moet komen. Voor de NAM was dat aanleiding om in hoger beroep te gaan. Miljard euro Er staat veel geld in de kwestie op het spel. Volgens de stichting WAG gaat het om rond de 100.000 woningen, die samen ongeveer een miljard euro minder waard zijn geworden. Lees ook: - Uitspraak Gerechtshof over waardevermindering huizen aardbevingsgebied in januari

