Files richting Stad door ongelukken op A7 en A28 lossen op

De files die dinsdagmorgen door ongelukken op de A7 en A28 richting Stad stonden, lossen langzaam op.

Op de A7 tussen Marum en Hoogkerk en de A28 tussen Assen-Noord en Eelde stonden er kilometers lange files.

Op de A7 botsten meerdere auto's op elkaar. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid. De vertraging is er meer dan een uur. Ook de andere kant op, in de richting Drachten, stond het vast.

N34

Op de A28 richting Stad was een rijstrook beschikbaar. Na een ongeluk stond ook daar een file. En dat had ook gevolgen voor de N34, die aansluit op de A28. Ook daar moest het verkeer rekening houden met filevorming.