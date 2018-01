Bevingsschade bij boeren: 'Tachtig procent van de mestkelders in Groningen lekt'

'Ik durf wel te stellen dat tachtig procent van de mestkelders in Groningen lekt. Dat komt niet naar buiten, maar is een gigaprobleem.' Het is een gevolg van bodembeweging door de gaswinning, zegt melkveehouder Ate Kuipers uit Den Ham.

Het geluid van boeren die schade hebben, wordt volgens Kuipers te weinig gehoord. Daarom wordt volgende week maandagavond in Delfzijl de bijeenkomst Boeren Samen Sterk georganiseerd.

'Tijd dat er een platform komt'

'Want het probleem bij de boeren in het Noorden is nog niet echt naar buiten gekomen', stelt Kuipers. 'Ze hebben het druk, hebben andere dingen te doen. Vaak weten ze ook niet echt hoe ze ermee naar buiten kunnen komen. Het wordt tijd dat er een platform komt, waar boeren terecht kunnen met hun vragen en om hun schades in kaart te brengen.'

'Scheuren steeds wijder'

Kuipers heeft zelf ook schade. 'Je kunt de schade in de stal duidelijk zien. In het begin gaven we de scheurtjes met krijtstreep aan, maar nu kun je ze zo met het blote oog zien. Ze zijn steeds wijder geworden.'

De scheuren in de stalmuur (Beeld: Nico Swart/RTV Noord)



'Het wordt steeds riskanter. Het scheuren van de buitenkant van de mestkelders gaat langzaam door. Als de kelder straks leeg is, inspecteren we dat in het voorjaar weer.'

Lees ook:

- Dossier: aardbevingen in Groningen