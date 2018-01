Rondje Groningen: Welke gebouwen herken jij vanuit de lucht?

Weet je wie er jarig is vandaag? Misschien wel de beste voetballer die Groningen ooit heeft voortgebracht. Dat - en nog veel meer - in Rondje Groningen vandaag.

1) Parel van Groningen

Vandaag beginnen we eens met een fraaie foto, voor de verandering.

2) Te weinig aandacht in de Volkskrant?

Even een kleine mediawatch: de Volkskrant tweet dat een lezer ze toestuurde dat de krant te weinig aandacht besteedde aan de fakkeltocht in Groningen afgelopen vrijdag.

3) Buikwandcorrectie... in Syrië

De krant heeft wel dit opmerkelijke verhaal, over een Groningse buikwandcorrectie in Syrië.

4) Loppersum straalt van de goede zorgen

Follow the Money heeft een uitgebreid artikel over de gaswinning in Groningen, met oorzaak en achtergrond. Waarom golft de grond in het buitengebied en merkt de stad niks? Gerrits vindt de oorzaak kraakhelder.

De opvallendste quote gaat echter over Loppersum: 'Er is er geen polderdorp in Nederland dat er op dit moment zo goed onderhouden en scheurvrij bij ligt.'

5) De doodsteek voor de Kijkshop?

Misschien is het in stad Groningen wel de Mediamarkt geweest.

6) Ook toen: warenhuizen verdwijnen uit binnenstad

Faillissementen van warenhuizen in Groningen zijn van alle tijden, laat deze tweet van Ben Striesenou zien. De Franse Bazar, midden op de Vismarkt, opende in 1904 en ging over de kop in 1934. Een Gronings Bijenkorf- en V&D-avontuur avant la lettre, zeg maar.

7) Geld voor mooiere routes

Wie verfraait de toeristische routes in de provincie? De provincie doet graag een duit in het zakje.

En als je dan toch bezig bent, pitch het idee dan ook even hier...

8) Hij is jarig!

Gefeliciteerd met je 34ste verjaardag, Arjen Robben!

9) Ritsu feliciteert Robben

Ook felicitaites van Ritsu Doan trouwens. Zien de voetballers elkaar volgend jaar bij FC Groningen... of Bayern München? ;-)

10) Voetganger moet om een auto heen lopen

Studenten die langere tijd naar het buitenland zijn geweest en dan weer terugkomen, merken het wel eens op: Nederlanders kunnen zeuren om de kleinste dingen. We willen Casmans missie om voetgangersruimte aan te stippen niet teniet doen hoor, maar... of dit de beste voorbeelden zijn?

11) Cateraar RUG-cafés belooft beterschap

Over klagende studenten gesproken: cateraar Beijk belooft aanpassingen na een valse start te hebben gemaakt bij diverse restaurants en cafés van de RUG. Cappucino in een espresso-kopje? Wat?

12) Moppentapper uit 020 komt naar 050

Ramsey Nasr, een moppentapper van Toneelgroep Amsterdam, komt op 9 februari naar de Stadsschouwburg. Het is wel te hopen dat zijn clues (in dit geval 'Ik moest u toch bellen?') dan beter zijn te verstaan.

13) Welke gebouwen herken je?

Het is al redelijk knap om stadswijken te herkennen op deze luchtfoto van de KLM Flightacademy, maar de vliegopleiding stelt nog een pittigere vraag: welke gebouwen herken je? Wij spotten in ieder geval de Gasunie...

14) Zonder toestemming afgevoerd

Dit treinstel op Groningen CS werd vanavond afgerangeerd. Alleen dat was buiten een hulpeloze passagier gerekend, constateerde twitteraar Frits Emmelkamp. We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dit is afgelopen.

15) Nieuwsgierig aagje

Soms kun je ademloos naar beelden uit de natuur blijven kijken. En hoe leuk is het dan als de natuur ook even terugkijkt. Rene Oosterhuis legde een nieuwsgierige vos in de bossen van het Westerkwartier vast met zijn camera. Moi eem!

