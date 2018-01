NAM verliest hoger beroep: waardevermindering moet direct worden vergoed (update)

NAM moet de waardedaling van huizen vergoeden, ook als ze nog niet verkocht zijn of als de woning geen fysieke schade heeft.

Dat is het gevolg van de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden in de zaak die de stichting WAG heeft aangespannen namens vierduizend huiseigenaren.

Net als de rechtbank vindt het hof dat het mogelijk is om de schade door waardevermindering van de woning te bepalen, zonder dat de woning is verkocht. Ook is de NAM aansprakelijk voor die schade. Dat geldt ook als er nog geen fysieke schade is aan de woning, bijvoorbeeld omdat het huis wel in aardbevingsgebied staat.

NAM wilde pas vergoeden na verkoop huis

De stichting WAG begon de zaak omdat de NAM de waardevermindering pas wilde berekenen en vergoeden als een huis is verkocht. Volgens de NAM kan alleen na een verkoop worden gekeken naar de exacte hoogte van de geleden schade.

WAG, waar twaalf wooncorporaties bij zijn aangesloten, was het daarmee oneens. Het niet direct compenseren van schade en waardedaling, zorgde er in haar ogen voor dat verkopers hun woning niet voor een goede prijs kunnen verkopen. Bovendien kwamen Groningers die hun woning niet wilden verkopen, niet in aanmerking voor compensatie van de waardedaling.

Hoger beroep

De rechtbank in Assen bepaalde in 2015 al dat de NAM wél direct over de brug moet komen. Voor de NAM was dat aanleiding om in hoger beroep te gaan.

Miljard euro

Er staat veel geld in de kwestie op het spel. Volgens de stichting WAG gaat het om rond de 100.000 woningen, die samen ongeveer een miljard euro minder waard zijn geworden.

Update: iedereen kan een beroep doen op deze uitspraak

Het gerechtshof maakt in haar uitspraak een onderscheid tussen de huiseigenaren die vanaf het begin bij de WAG zijn aangesloten en mensen die pas later zijn aangehaakt. Volgens het hof mag het WAG alleen die eerste groep vertegenwoordigen in deze rechtszaak. Wel kan iedereen die met de NAM gaat procederen over de waardedaling, een beroep doen op deze uitspraak van het hof.

De NAM kan in cassatie gaan tegen de uitspraak, maar het gaat om een 'vonnis bij voorraad'. Dat betekent dat cassatie van de NAM procedures van bewoners niet kan vertragen.

De volledige uitspraak van het gerechtshof is hier te lezen.

Blije reacties

'We zijn blij met de uitspraak', zegt WAG-voorzitter Lolke Weegenaar. 'Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd.' Lees hier de volledige reactie van WAG.

