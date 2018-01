'De Kijkshop zou een soort Coolblue worden, maar dat haalde het niet meer'

In de jaren zeventig was het revolutionair. Gluren in een vitrine en kopen via een formuliertje door een code in te vullen. De Kijkshop was zijn tijd ver vooruit.

Dik veertig jaar later is het over en uit. Deze dinsdag is het faillissement aangevraagd.

In de glorietijd had elke stad wel een Kijkshop. In onze provincie waren er nog drie over: in de stad Groningen aan de Westerhaven, Stadskanaal en Winschoten.

Ingehouden adem

Maandag was het D-Day voor de Groningse medewerkers, laten ze anoniem aan RTV Noord weten. In Zaltbommel verschafte de Zweedse eigenaar van de Kijkshop helderheid over de toekomst. Vanuit Groningen werd met ingehouden adem via een live-stream op internet meegekeken.

De boel op slot

De schrik was groot toen het besluit viel dat de stekker eruit gaat. 'Heel onwerkelijk', zegt een medewerker van de Kijkshop. 'Je weet niet niet goed wat je overkomt. Om zes uur gisteravond ging de boel op slot en we mogen er niet meer bijkomen.'

Er is al heel vaak gezegd dat de Kijkshop niet met zijn tijd is meegegaan en daarom in de problemen is geraakt. 'Jaren geleden wilde een investeerder de vitrines uit de winkel halen en de hele boel ombouwen. Toen waren er nog 120 winkels. Ze schrokken toen van de enorme ombouwkosten. Daarom is het niet gebeurd.'

Soort Coolblue

Daarna nam Listérus en partner uit Zweden het over. 'Die wilden van de Kijkshop een soort Coolblue maken. Winkelen via een app of internet en dan geen winkels meer maar ondersteunings- en ophaalpunten. Maar dat hebben ze niet meer gehaald'.

Onzeker bestaan

Het lot van de Kijkshop-medewerkers ligt nu in handen van de curator en het UWV. 'Misschien komt er nog een overname. Voorlopig is het een onzeker bestaan...'

