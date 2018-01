Oudste inwoonster van Groningen (107) is overleden

De oudste inwoner van Groningen, mevrouw Anna van Berg-Moesning, is afgelopen donderdag overleden. Ze is 107 jaar geworden.

Mevrouw Van Berg-Moesning werd in 1910 geboren in Soerabaja, in het toenmalige Nederlands-Indië. Ze trouwde op jonge leeftijd en kreeg drie kinderen. In 1965 emigreerde het gezin naar Appingedam. In 1967 kwam de familie naar de stad Groningen. Twee jaar later overleed de man van mevrouw Van Berg-Moesning.

Van Berg-Moesning werd op 29 december jl. 107 jaar. Ze kreeg toen in haar kamer in het Molukse verzorgingstehuis Residentie Buitenhuis in Stad bezoek van onder anderen burgemeester Peter den Oudsten.

