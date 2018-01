Stichting WAG: 'Ik denk dat de NAM zich nu in een hoekje moet gaan schamen'

Voorzitter Lolke Weegenaar van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) komt haast superlatieven te kort om zijn gevoelens over de overwinning in de rechtszaal op de NAM te beschrijven. 'Overweldigend, ongelooflijk blij! We hebben glansrijk gewonnen.'

Stichting WAG kreeg in hoger beroep opnieuw gelijk in de strijd tegen de NAM. Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied hebben recht op compensatie voor de verminderde waarde van hun woning, ook al hebben ze die nog niet verkocht.

'Beter dan verwacht'

'Het is beter dan we hadden verwacht', zegt Weegenaar. 'Niet alleen vanwege het geld, maar ook om de erkenning van ons probleem, dat zo lang ontkend is. Ik denk dat de NAM zich nu in een hoekje moet gaan schamen, dat ze hier zo veel tijd overheen hebben laten gaan.'

Cassatie mogelijk

In april 2013 begon WAG met de zaak. Het kreeg in 2015 gelijk van de rechter, maar de NAM ging in beroep. Tegen de uitspraak van dinsdag kan de NAM cassatie aantekenen bij de Hoge Raad. Die kijkt alleen of de procedure juist is gevolgd, maar beoordeelt de feiten niet opnieuw.

'Dat zou echt een noodgreep zijn van de NAM om het verder te vertragen. Want het heeft volstrekt geen enkele zin', zegt Weegenaar over een eventuele cassatie. 'Ik denk dat de NAM nu met ons in overleg gaat, daar vertrouw ik echt op. We moeten constructief samen aan tafel gaan zitten en een model ontwikkelen dat voor alle Groningers geldt.'

