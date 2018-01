Lopend Vuur: Bij pech met de auto weet ik niet wat te doen

Automobilisten weten nauwelijks wat de lampjes op het dashboard van hun auto betekenen. Dat stelt VAB, de Belgische evenknie van de ANWB.

Volgens het onderzoek weet slechts een kwart van de autobestuurders wat een bepaald lampje betekent. De laatste jaren is het aantal lampjes en icoontjes dan ook fors toegenomen: bijna elk elektronisch hulpmiddel in de auto heeft er wel een.

Al die technologie maakt ook dat je minder zelf kan repareren aan een auto. Maar: kan jij jezelf nog redden met pech? Lukt het jou bijvoorbeeld... om een band vervangen? Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag:

