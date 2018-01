Groningen heeft de goedkoopste huizen van Nederland

In Groningen staan de goedkoopste huizen van Nederland. Dat blijkt uit een analyse van woningmarktcijfers.nl op basis van cijfers van het Kadaster over 2017. De gemiddelde huizenprijs is 195.000 euro.

Daarmee is Groningen de enige provincie met een gemiddelde huizenprijs van onder de twee ton. Friesland staat net boven Groningen. Daar is de gemiddelde huizenprijs 201.400 euro. Noord-Holland is koploper met een huizenprijs van gemiddeld 333.000 euro.

December

Het aantal huizenverkopen in Groningen is in 2017 met 13,4 procent gestegen. Dat cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. In totaal wisselde afgelopen jaar in heel Nederland bijna 242.000 woningen van eigenaar. December is traditiegetrouw de maand waarin de meeste huizen worden verkocht.

