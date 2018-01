'Verkoop FC Groningen aan de leden'

Zie FC Groningen als een bedrijf. Dat opent de weg naar radicale veranderingen, zegt NoordZaken-opiniemaker Gjalt de Jong. Hij vindt dat de leden de eigenaar moeten worden van de FC. Nou Gjalt, wat kost ons dat?

Door Gjalt de Jong

Mag je als Fries iets van FC Groningen vinden? Dat is gewaagd natuurlijk. Maar in dit geval staat de FC voor een bekend fenomeen. Aanhoudende slechte resultaten die bijna tot de ondergang van het bedrijf leiden. Want dat is het inmiddels wel geworden. Een bedrijf. Met aandeelhouders en een directie. En die hebben de grootste moeite om de zaken rond te krijgen.

Achterbaks

Een bedrijf in het nauw heeft een aantal opties. Doorploeteren tot het einde is de eerste mogelijkheid. Dat is hoe het vaak gaat in het midden- en kleinbedrijf. Daar is de directeur meestal ook de eigenaar van het bedrijf. Met geld geleend van de bank. En banken zijn slim – of achterbaks, het is maar hoe je het bekijkt.

Voor elke lening vragen ze meestal een inspanning van de eigenaar. Bijvoorbeeld door het huis als hypotheek voor de zaak te zetten. In goede tijden is dat geen probleem. Maar in slechte tijden is het dodelijk.

Eigen geld

Ik word regelmatig gevraagd mee te denken met bedrijven. Die bellen dan als ze de zaken niet goed gaan en ze financieel in de rats zitten. Eén van mijn eerste vragen is altijd of het huis ook in de zaak zit. Als dat het geval is kun je maar beter zo snel mogelijk de tent sluiten.

De wijze les die hieruit volgt is dat het slim is om altijd op eigen kapitaal een bedrijf te runnen, zonder geleend geld. Familiebedrijven die het zo doen, zijn vaak succesvol. Ze zijn slimme spaarders en hebben zich onafhankelijk van banken weten te maken.

De ratten

Verkopen is een tweede optie. Maar ook dan ben je overgeleverd aan de ratten. Er zijn legio opkopers van failliete boedels. Ondernemers die precies weten welke collega's in de rats zitten. En dus hoe ze voor een koopje op de eerste rang kunnen zitten. De onderhandelingspositie van de verkoper is erg klein. Hij kan weinig meer doen dan het spreekwoordelijke bidden en hopen dat hij er zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt.

Slecht voetbal

En nu de FC. Slecht voetbal levert lege tribunes op. En lege tribunes levert slecht voetbal op Verkopen aan Russische of Chinese beleggers gaat dat echt niet veranderen. Kijk naar ADO Den Haag. De betrokkenheid van de supporters verdwijnt er als sneeuw voor de zon. Juist die betrokkenheid is essentieel.

Familiebedrijf

De oplossing ligt dan ook voor de hand. De FC moet van de Groningers worden. Het moet een ouderwets familiebedrijf worden. Net als bij familiebedrijven moet de FC verkocht worden aan de leden, de seizoenskaarthouders. De nieuwe FC kan gewoon weer voetballen in een stadsstadion met zeg, vijfduizend plekken.

Er zijn legio voorbeelden van noodlijdende bedrijven die aan het personeel zijn verkocht en die vervolgens uitstekend zijn gaan presteren. Dat eigen eigendom maakt voetbal weer waar voetbal om gaat: op zaterdagmiddag samen met de kids kijken naar regionale spelers. En dan lekker weer op tijd naar huis of door naar de kroeg.

Zinloze busreizen

Het voorbeeld van de FC staat natuurlijk niet op zich. Als Fries kan ik er bij SC Heerenveen over meepraten. Mijn voorstel is dan ook om met alle middenmoters in de Eredivisie een nieuwe regionale competitie te beginnen. Net zoals in de Verenigde Staten, waar de clubs ook in twee regio's voetballen. Alles boven de rivieren speelt tegen elkaar. Scheelt ook weer oeverloze en zinloze busreizen naar Limburg.

Biertje

Alles onder de rivieren speelt ook tegen elkaar. Dat levert een regionale competitie met regionale spelers in kleine, sfeervolle stadions en hanteerbare budgetten van een paar duizend euro. Terug naar de basis. Dan kun je met een biertje in de hand, een eierbal achter de kiezen en als vrienden onder elkaar glimlachen om jouw zoon of dochter die in het eerste speelt. Geloof mij: familievoetbal is het succes van de toekomst.

Gjalt de Jong is hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

