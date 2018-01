Bouwbedrijf legt beslag bij vluchtelingenorganisatie Inlia

De bed-bad-broodvoorziening in Groningen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Inlia is niet onder de indruk van de beslaglegging van bouwbedrijf Ecovario uit Meppel op de vluchtelingenorganisatie.

Volgens Ecovario gaat het om een beslag van bijna 1,4 miljoen euro. Het bouwbedrijf zou schade hebben geleden, doordat Inlia haar verplichtingen niet is nagekomen. Het bedrag kan volgens Ecovario nog hoger uitvallen.

Rechtszaak

Ecovario sleepte de vluchtelingenorganisatie in november vorig jaar voor de rechter vanwege de betaling van een borgstelling van 230.000 euro voor de uitbreiding van de bed-bad-broodvoorziening in de stad. De rechter bepaalde dat het bouwbedrijf geen recht had op dat geld.

Treiterij

Directeur John van Tilborg van Inlia zegt dat hij een dergelijke stap wel verwacht had. 'Ze proberen alles. Ik zie het als een vorm van treiterij, maar ze hebben na de uitspraak van de rechter geen grond voor een beslaglegging'.

Volgens Van Tilborg heeft de beslaglegging geen consequenties voor de bedrijfsvoering van Inlia. 'De opvang van vluchtelingen gaat gewoon door', meldt hij.

Lees ook:

-'Bedrog en misleiding'; harde woorden in rechtszaak om bed-bad-broodopvang

-Bouwer bed-bad-broodopvang sleept vluchtelingenorganisatie voor de rechter

-Bouw bed-bad-broodopvang ligt stil na 'signalen' over bouwbedrijf