Vlag gaat uit na uitspraak gerechtshof: 'Dit voelt als een overwinning!'

In Stad en Ommeland steeg dinsdag op veel plaatsen gejuich op toen het gerechtshof bepaalde dat de NAM de waardedaling van huizen in aardbevingsgebied direct moet vergoeden.

'Wij hebben de vlag uitgehangen!', vertelt Martin Ettema.

Martin woont met zijn vrouw Pieta in het centrum van Loppersum en hees na de uitspraak direct een Groningse vlag in de mast. 'Als je bedenkt dat het procederen tegen de NAM voor ons al drie jaar duurt, voelt deze uitspraak echt als een overwinning', klinkt het opgetogen.

Belangrijke stap

Het stel rekent zich door de uitspraak van het gerechtshof nog niet meteen rijk, maar is wel blij dat er nu een belangrijke stap is gezet. 'Volgende week volgt het eerste serieuze gesprek over een plan van aanpak voor onze monumentale woning', vertelt Pieta.

'Ook dat wordt vast weer een heel lang traject. Er is natuurlijk niemand die onze woning onder de huidige omstandigheden zou willen kopen', vermoedt ze.

Moe

Pieta vindt het te gek voor woorden dat er een rechter aan te pas moet komen om de NAM erop te wijzen dat als je schade veroorzaakt, je die schade ook moet vergoeden.

'Je wordt heel erg moe van al dat procederen en we vragen ons wel eens af waar we het allemaal voor doen', vervolgt ze. 'Maar van zo'n dag als vandaag worden we ontzettend blij, want er moét gewoon gerechtigheid komen.'

Voorzichtig

Ook Martin durft qua schadeafhandeling weer voorzichtig naar een hoopvolle toekomst te kijken. 'Het is nu aan Huitema - de advocaat van gedupeerde Groningers - Stichting WAG en de NAM om snel tot overeenstemming te komen over hoe de schade moet worden uitbetaald. En dat zal nog wel een hele strijd worden.'

'De NAM moet zich in ieder geval schamen als ze deze beslissing nog willen aanvechten', besluit hij.

