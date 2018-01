Wiebes drinkt kopje koffie met Bodem Beweging en Gasberaad

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de Groninger Bodembeweging (GBB) en het Groninger Gasberaad uitgenodigd om alsnog aan te schuiven in het overleg over een nieuw schadeprotocol.

Wiebes heeft dinsdag 'een kopje koffie' met ze gedronken. 'Zij hebben een aantal technische vragen gesteld en ik heb een topjurist van mijn departement gevraagd daar naar te kijken', zegt de minister. Welke technische vragen zijn gesteld, laat Wiebes in het midden.

Draagvlak

Wiebes was dinsdag in het provinciehuis van Groningen om te praten over een nieuw schadeprotocol. De GBB en het Gasberaad namen niet deel aan dat overleg. De minister wil dat de maatschappelijke organisaties alsnog aanschuiven om zo het draagvlak in de Groninger samenleving groter te maken. 'Ik wil zo snel mogelijk, maar ik wil wél een zo breed mogelijk draagvlak en ben niet van plan om de maatschappelijke organisaties heel bruusk te gaan passeren', legt Wiebes uit.

Vernieuwend

Volgens hem moet een nieuwe aanpak vanuit het ministerie vertrouwen geven. 'We zijn bezig met een vernieuwende aanpak. Ik heb tegen de maatschappelijke organisaties gezegd dat mijn antwoord zit in dat vernieuwende stelsel.'

Lees ook:

- Gasberaad: 'We overwegen om weer aan te schuiven bij overleg schadeprotocol'

- Ook Groninger Gasberaad stapt uit overleg schadeprotocol

- Groninger Bodem Beweging stapt uit overleg schadeprotocol