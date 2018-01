Deel dit artikel:











Orka Morgan verhuisde 'onder valse voorwendselen' naar Tenerife Orka morgan (Foto: RTV Noord)

Orka Morgan, die in 2010 uit de Waddenzee bij Lauwersoog werd gered, is een jaar later onder valse voorwendselen verhuisd vanuit het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife.

Dat betoogt de Stichting Free Morgan in een door de organisatie aangespannen rechtszaak tegen het verantwoordelijke ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Certificaat intrekken De orka zou in het Spaanse park alleen voor onderzoek en educatie gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld economische doeleinden. Nu het zoogdier zwanger blijkt te zijn, zijn de voorwaarden geschonden in het certificaat waarin destijds de verhuizing is geregeld. Daarom moet het door het ministerie uitgegeven certificaat ingetrokken worden, betoogt de Stichting Free Morgan. De Stichting pleit niet voor een vrijlating van Morgan. 'Zij kan nu niet meer vrijgelaten worden, omdat ze drachtig is', aldus advocaat Bodine Kloostra. Lees ook: - Orka Morgan uit de Waddenzee is drachtig