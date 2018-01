Nieuwe tips in moordzaak Sietze Grave uit Winschoten

De politie heeft drie nieuwe tips binnen gekregen over de zaak Sietze Grave. Grave werd op zaterdag 20 augustus 2016 dood gevonden in zijn woning in Winschoten. Hij bleek vermoord.

De politie kan weinig zeggen over de binnengekomen tips.

De familie is dinsdagmiddag door de politie op de hoogte gesteld, maar zit nog met veel vraagtekens. Dat komt omdat de politie niet veel kan loslaten. 'Het zijn nieuwe tips, maar verder kan ik er niks over zeggen', zegt politiewoordvoerder Marian van Ark. 'Wij zijn nu bezig met het onderzoeken van de tips.'

De kans is groot dat de tips een resultaat zijn van de coldcasekalender die begin deze maand is gelanceerd. Op die kalender staan zaken die nog niet zijn opgelost. De zaak Sietze Grave staat ook op die kalender, die onder andere in gevangenissen hangt. De hoop is dat daar mensen zitten die meer over de in totaal 52 onopgeloste zaken weten.

De familie is blij met het nieuws. Henk Grave, zoon van Sietze: 'Alle positieve dingen zijn mooi meegenomen. Wij hopen natuurlijk allemaal dat de goede tip er tussen zit.'

Ondertussen blijft hij het vreemd vinden dat ze zaak nog steeds niet is opgelost. 'Mijn vader woonde in een flatje midden in een woonwijk in Winschoten. Er moet iemand zijn die wat gehoord of gezien heeft, dat kan niet anders. Wij hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze nachtmerrie.'

