'Lieve Mert, mama blijft zoeken tot ze je heeft gevonden'

'We bijten er ons als familie in vast. 24 uur per dag zijn we bezig om Mert terug te krijgen.' Dat zegt Anita Ottjes uit Winschoten. Haar anderhalf jaar oude neefje is een dikke week geleden door zijn vader ontvoerd naar Turkije.

'Lieve Mert, mama houdt van jou en blijft zoeken tot ze je heeft gevonden.' Deze hartenkreet postte moeder Korien Dijkhuis op Facebook met daarbij aandoenlijke beelden van de dreumes.

Wrak

'Korien is momenteel een wrak, omdat ze bijna niet slaapt', zegt Ottjes. De familie krijgt enorm veel reacties van bekenden en onbekenden met steunbetuigingen en tips. 'Dat doet ons heel erg goed', zegt Ottjes. 'We gaan alle tips na. Dat zijn bijvoorbeeld ook adviezen, zoals het inschakelen van Peter R. de Vries.'

Janneke Schoonhoven

De familie heeft ook contact gehad met Janneke Schoonhoven, de moeder van Ammar en Sarah. Haar kinderen werden in 2004 door hun vader ontvoerd naar Syrië. Twee jaar later keerden de kinderen terug naar Nederland met hulp van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Anita Ottjes wil niets over het gesprek kwijt.

Hoe lang?

Ook is ze terughoudend met informatie over wat instanties doen en of er al contact is geweest met de vader van Mert. 'We kunnen niet zo veel vertellen, want dat kan de zaak geen goed doen', verzucht Ottjes. Ze heeft de indruk dat ook de politie al het mogelijke doet. 'Achter de schermen wordt er alles aan gedaan om Mert terug te krijgen in Winschoten. Hoe lang het allemaal gaat duren? We hebben er totaal geen zicht op', besluit Anita Ottjes.

Lees meer:

- Politie heeft weinig mogelijkheden om ontvoerde Mert terug te krijgen

- 'Eenmaal over de grens komt maar de helft van de ontvoerde kinderen terug'

- Moeder ten einde raad: 'Mijn Turkse man is er met ons zoontje (1,5) vandoor'