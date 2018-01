Oorlogsmonument Nieuwe Pekela gestolen: 'Dit is schandalig!'

Het Oorlogsmonument in Nieuwe Pekela is spoorloos verdwenen. De gemeente hoopt dat de daders zo snel mogelijk achterhaald worden.

Het monument bestaande uit een bronzen hekwerk stond aan de Ds.Sicco Tjadenstraat C53 voor het voormalige gemeentehuis.

'Schandalig!'

'Dit is schandalig!', zegt burgemeester Jaap Kuin van Nieuwe Pekela. 'Als gemeente hebben wij direct aangifte gedaan en hopen dat de daders zo snel mogelijk achterhaald worden. Het oorlogsmonument draagt een hoop geschiedenis met zich mee.'

Chippen

De gemeente Pekela laat weten dat het bezig is met het chippen van alle monumenten in de gemeente. Dit monument was 'helaas' nog niet voorzien van een chip. Daardoor is de hoop gevestigd op getuigen die zich melden bij de gemeente of politie.

Vrouwenfiguur

Het in brons gegoten monument, met aan weerszijden een gemetseld muurtje, stelt een vrouwenfiguur voor. In de hand draagt zij een helm als aandenken aan haar gesneuvelde man, terwijl zij in de andere hand een palmtak draagt 'waarmee ze moedig voorwaarts gaat'.

Dodenherdenking

Onder het beeld zijn een kruis en een Davidsster aangebracht, waaronder de woorden 'Duur en kostbaar is de Vrijheid' te lezen zijn. Het monument maakte tot nu toe jaarlijks deel uit van de dodenherdenking op 4 mei.

