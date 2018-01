Deze dag: wereldtopper strijkt neer in Groningen

Hij kwam naar Groningen voor een transferbedrag van meer dan anderhalf miljoen euro. En begon in Euroborg z'n opmars naar de voetbalwereldtop, spelend in groen-wit. Een winnaar, een doorzetter, letterlijk een doorbijter. Hij viert vandaag z'n verjaardag. Luis Alberto Suarez is geboren op deze dag in de geschiedenis, 24 januari 1987.

Samen met Henk Veldmate reisde FC Groningen-directeur Hans Nijland eind juni 2006 naar Uruguay, om de jonge aanvaller Figueroa te bekijken. Omdat ze er toch waren, namen ze de kampioenswedstrijd van Nacional mee. Daar speelde de jonge Luis Suarez. 'Alles ging bij hem in het begin van die wedstrijd verkeerd', herinnert Hans Nijland zich. 'Maar we keken elkaar aan en wisten: die moeten we hebben.'

Een afspraak in het hotel met de jonge speler en zijn zaakwaarnemer was snel gemaakt. Suarez had wel oren naar een transfer. Hij stond op de loonlijst van de kampioen van Uruguay voor een salaris van 500 dollar. Per maand. De penningmeester van FC Groningen 'moest aan het zuurstof' toen hij na hard onderhandelen de boodschap van de directie kreeg, dat er op korte termijn een transferbedrag van 1,585 miljoen euro vrijgemaakt diende te worden.

RTV Noord-verslaggever Karel-Jan Buurke spreekt Spaans en krijgt daarom al snel na de komst van de jonge aanwinst een band met Suarez. 'Een overlever, iemand die werkelijk alles doet om te winnen', typeert Buurke de Uruguayaan. 'Toen ik bij 'm thuis kwam kreeg ik meteen een zoen van z'n vriendin', herinnert hij zich. Maar Suarez zelf is niet zo warm. Hij blijkt ook iemand te zijn die afspraken niet nakomt, als 'm dat beter uitkomt.

Elf jaar na dato herinneren supporters zich als de dag van gisteren de thuiswedstrijd tegen Vitesse. FC Groningen maakt een vermoeide indruk na de doordeweekse Europese uitschakeling tegen Partizan Belgrado en staat na 82 minuten met 3-1 achter. De eerste competitienederlaag in Euroborg lijkt onafwendbaar, als Suarez toeslaat. Hij versiert eerst een strafschop en scoort dan zelf tweemaal. Een onvergetelijke wedstrijd voor wie erbij was.

Het zet de jonge aanvaller in de schijnwerpers en na het seizoen meldt Ajax zich. Groningen wil Suarez aan zijn contract houden. Een arbitragezaak, die Groningen wint, zet de verhoudingen op scherp en uiteindelijk betaalt Ajax ruim acht miljoen euro. Het is de volgende stap in een carrière die hem wereldberoemd maakt, niet alleen door zijn acties en doelpunten.

De voetbalbond schorst hem vier maanden als hij op het WK van 2014 zijn tanden zet in de Italiaanse verdediger Chiellini. Eerder deed hij hetzelfde in dienst van Ajax bij PSV'er Ottman Bakkal en als speler van Liverpool beet de Uruguayaan Chelsea-verdediger Ivanovic. Toch haalt Barcelona hem en sindsdien speelt Suarez voor de Spaanse topclub. Een droomtransfer, want 'Daar had-ie 't al over in zijn tijd bij FC Groningen', herinnert Buurke zich.

Ook in Groningen rinkelt op dat moment de kassa, want een bescheiden doorverkooppercentage bij de transactie levert de FC bijna een half miljoen euro op. De beste speler die hier ooit speelde? 'Nee', oordeelt directeur Nijland na enige aarzeling, 'Dat is toch Arjen Robben'. Luis Suarez is geboren op deze dag in de geschiedenis, 24 januari 1987.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.