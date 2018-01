'Vrouwen, wees niet zo snel tevreden als het om geld gaat'

In geldkwesties hebben mannen en vrouwen ieder hun eigen kijk op de zaak, zegt NoordZaken-expert Monica ten Hoove.

In haar adviespraktijk ziet ze vrouwen worstelen met het onderwerp geld. Mannen ook, maar dan weer anders. Ze geeft een beknopte handleiding.

Door Monica ten Hoove

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek blijkt dat er nogal een verschil zit in de beloning van mannen en vrouwen. Vrouwen van 36 jaar en ouder verdienen gemiddeld acht procent minder dan mannen. Maar ook onder ondernemers is de beloning ongelijk; Mannelijke zzp'ers vragen gemiddeld 60 euro per uur, tegen 49 euro per uur bij vrouwelijke ondernemers. (Bron: Onderzoeksbureau Panteia). Opvallend genoeg zijn vrouwen wel vaker tevreden met hun salaris.

Zorgtaken

Hoe kan het dat die verschillen er zijn? Ik heb meerdere interviews voorbij zien komen waarin vrouwen aangeven allerlei zorgtaken te hebben en die belangrijker te vinden dan een goede baan en inkomen.

Mannelijke zzp'ers vragen gemiddeld 60 euro per uur, vrouwelijke ondernemers 49 euro Monica ten Hoove

Vrouwen lijken ook niet de beste onderhandelaars. Zoals hoogleraar psychologie Jaap van Muijen zegt: Vrouwen houden zichzelf liever voor de gek dan hard te onderhandelen over hun inkomen of om een promotie te vragen. Daar komt nog bij dat ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is, waardoor ze vaak in financiële problemen komen bij een overlijden of scheiding.

Werk aan de winkel

Ik heb er dagelijks mee te maken. Vrouwen en geld. Ik kan er uren over vertellen. Dat ga ik niet doen, maar de belangrijkste punten noem ik wel in dit artikel. Vrouwen én mannen, er is werk aan de winkel!

Sinterklaas

Veel vrouwen hebben overtuigingen over geld die hun niet helpen. Overtuigingen zijn dingen waarvan jij hebt bepaald dat het de waarheid is. 'Sinterklaas bestaat', bijvoorbeeld. Dat bleek toch even anders te liggen. Maar het werd verteld en je maakte het mee. Je geloofde het daardoor toch. Tot iemand je de andere kant liet zien.

Invloed

Ik zie meerdere vastgeroeste overtuigingen bij vrouwen over geld: 'geld is niet belangrijk', 'ik ben niet goed met geld' of 'ik heb geen tijd voor mijn financiën'. Ergens in de opvoeding is het opgepikt en de gedachten hebben enorme invloed op hoe vrouwen met geld omgaan.

De baas mocht eens denken dat je geld belangrijker vindt dan je werk, stel je voor Monica ten Hoove

De comfortzone biedt veiligheid. Geld is 'eng', vaak vanwege de overtuigingen hierboven. Vanuit een gevoel van onzekerheid of omdat ze aardig gevonden willen worden, wordt onderhandelen lastig gevonden. Misschien is er angst om over te komen als een geldwolf. De baas mocht eens denken dat je geld belangrijker vindt dan je werk, stel je voor. Jezelf wijs maken dat je tevreden bent is veel makkelijker.

Grip

Vrouwen lijken te denken: 'Er zijn al zoveel verantwoordelijkheden, die ingewikkelde financiën besteed ik wel uit aan de man. Die is daar toch veel beter in.' Helaas dames, hier komen jullie bedrogen uit. Financiën zijn voor iedereen lastig. De meeste mensen hebben namelijk nooit geleerd met geld om te gaan. Wat helpt is als stel samenwerken aan de financiën. Dat geeft grip op geld en zorgt voor rust omtrent dit onderwerp in de relatie.

Ik zie vaak dat het hele gezin heeft wat het nodig heeft, maar dat voor de vrouw niet veel meer overblijft Monica ten Hoove

Struikelblok

Menig vrouw ervaart ontvangen en vragen als struikelblok. Ik zie vaak dat het hele gezin heeft wat het nodig heeft, maar dat voor de vrouw niet veel meer overblijft. Dat komt doordat vrouwen zichzelf nogal eens op de laatste plaats zetten.

Mijn tips voor de vrouwelijke lezers:

Er is werk aan de winkel. Onderzoek hoe jij denkt over geld. Kies er bewust voor een deel van het huishoudbudget aan jezelf te besteden. Al is het maar tien euro per maand, voor af en toe een kop koffie ergens. Vraag om die loonsverhoging of verhoog je tarief wanneer je ondernemer bent. Zorg ervoor dat je betrokken bent bij het regelen van je eigen financiën. Het is misschien moeilijk, maar denk bij onderhandelingen over je loon ook aan de volgende generatie, aan je dochter misschien wel.

Mijn tips voor de mannelijke lezers:

Jullie denken wellicht, wat moet ik hier mee? Nou, het zou jullie niet misstaan oog te hebben voor wat er speelt. Bied vrouwen dezelfde beloning als mannen. Ook als ze er niet om vragen. Heb je een partner en doe jij de financiën? Betrek je vrouw erbij en leg uit hoe en wat. Jij wilt toch ook dat ze zich kan redden mocht er iets met jou gebeuren?

Monica ten Hoove is na een carrière in het bankwezen zelfstandig financieel coach. Dat doet ze voor ondernemers met haar bedrijf Mijn Financiële Vrijheid. Met Mijn Financiële Huishoudster werkt ze voor particulieren

