Donar heeft sprankje hoop op speeltijd Domingo

Dat basketballer Stephen Domingo voorlopig uitgeschakeld is voor Donar, lijkt wel duidelijk. Toch is er de hoop dat de blessure minder ernstig is dan gedacht.

Domingo raakte vorige week geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Mons.

Second opinion

De eerste diagnose was een gescheurde kruisband. Inmiddels is hier twijfel over ontstaan. 'Hij gaat voor een second opinion naar de Verenigde Staten. Daar is een gerenommeerde arts, die er opnieuw naar kijkt. Dat ondersteunen we ook als club', laat Donar-coach Erik Braal weten.

Opstaan uit stoel

Braal legt ook uit waardoor er twijfel is ontstaan over de aard van de blessure. 'Nou, omdat als hij loopt en beweegt, dat hij nog tamelijk veel kan doen met zijn knie. Dat zou eigenlijk wel minder moeten zijn. Zo staat hij op uit een stoel zonder heel veel hulp.'

Vervanger?

Mocht Domingo inderdaad te lang uitgeschakeld zijn, dan is het natuurlijk de vraag of de club een vervanger aan wil trekken. Braal vervolgt: 'Er zijn lijstjes. We kijken met een schuin oog natuurlijk naar wie er beschikbaar is op zijn positie.'

Speld in een hooiberg

'Tegelijkertijd, Stephen heeft ook wel heel specifieke kwaliteiten, die in het team echt complementair waren aan de andere spelers. We zijn een ingespeeld team, dus voor eventuele vervanging zoeken we naar een speld in een hooiberg. In die zin is het niet heel erg makkelijk', besluit Braal.

De honderdste live

Donar speelt woensdagavond in MartiniPlaza tegen het Roemeense Cluj de honderdste Europacup wedstrijd in de historie van de club. De wedstrijd begint om 19.00 uur en is live te volgen via een stream op deze website.

